Фёдор Чалов: меня называют Пеналду? Не обидно, пусть сначала попробуют забить с пенальти
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов отреагировал на шутки о своей результативности с пенальти. В новом сезоне Российской Премьер-Лиги Чалов забил уже четыре гола — все с 11-метровых ударов. В связи с этим болельщики стали подкалывать футболиста в соцсетях.
«Меня стали называть Пеналду? Не обидно. Пусть попробуют сначала забить с пенальти. Когда забил три с «точки» в игре с «Ахматом» — это не так просто, как кажется», — приводит слова Фёдора Чалова Sport24.
Напомним, вчера, 13 августа, ЦСКА в 4-м туре Российской Премьер-Лиги обыграл «Сочи» со счётом 3:1, однако Чалов в этой игре голом не отметился.
В следующем туре ЦСКА предстоит сыграть с «Динамо». Встреча пройдёт 19 августа и начнётся в 15:00 мск.
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