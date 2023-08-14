Фёдор Чалов: меня называют Пеналду? Не обидно, пусть сначала попробуют забить с пенальти

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов отреагировал на шутки о своей результативности с пенальти. В новом сезоне Российской Премьер-Лиги Чалов забил уже четыре гола — все с 11-метровых ударов. В связи с этим болельщики стали подкалывать футболиста в соцсетях.

«Меня стали называть Пеналду? Не обидно. Пусть попробуют сначала забить с пенальти. Когда забил три с «точки» в игре с «Ахматом» — это не так просто, как кажется», — приводит слова Фёдора Чалова Sport24.

Напомним, вчера, 13 августа, ЦСКА в 4-м туре Российской Премьер-Лиги обыграл «Сочи» со счётом 3:1, однако Чалов в этой игре голом не отметился.

В следующем туре ЦСКА предстоит сыграть с «Динамо». Встреча пройдёт 19 августа и начнётся в 15:00 мск.