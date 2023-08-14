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Спаллетти — первый выбор для сборной Италии, Конте — второй

Спаллетти — первый выбор для сборной Италии, Конте — второй
Спаллетти
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Итальянская федерация футбола после отставки Роберто Манчини продолжает поиски нового главного тренера сборной, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях.

По информации источника, Лучано Спаллетти был первым, с кем связалась итальянская федерация футбола, чтобы предложить пост тренера сборной. Однако ни ассоциация, ни тренер не намерены платить штраф, который предусматривает разрыв контракта с «Наполи».

После этого федерация связалась с Антонио Конте, для которого это будет возвращение в сборную Италии. Тренер без проблем понял, почему его рассматривают после Спаллетти, и теперь итальянцу остаётся ждать решения ассоциации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Спаллетти является фаворитом на пост главного тренера сборной Италии по футболу.

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