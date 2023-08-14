Игрок «Зенита» Эракович рассказал, каково ему играть в пятёрке защитников

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался об игре в пятёрке игроков обороны в матче 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (2:0), отметив, что его задача — выполнять установку тренера.
«Хороший получился матч — мы выиграли, заработали три очка, выполнив главную задачу на эту встречу.
Как чувствовал себя на позиции центрального защитника при схеме с пятью номинальными игроками обороны? Мне и раньше доводилось играть при схеме с тремя центральными защитниками, так что в новинку игра с «Факелом» для меня в этом смысле не стала. А вообще — этот как решит тренер. Моя задача — выполнять его установку», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».
Эракович сыграл за «Зенит» в четырёх матчах, не отметившись результативными действиями.
- 14 августа 2023
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