Игрок «Зенита» Эракович рассказал, каково ему играть в пятёрке защитников

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался об игре в пятёрке игроков обороны в матче 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (2:0), отметив, что его задача — выполнять установку тренера.

«Хороший получился матч — мы выиграли, заработали три очка, выполнив главную задачу на эту встречу.

Как чувствовал себя на позиции центрального защитника при схеме с пятью номинальными игроками обороны? Мне и раньше доводилось играть при схеме с тремя центральными защитниками, так что в новинку игра с «Факелом» для меня в этом смысле не стала. А вообще — этот как решит тренер. Моя задача — выполнять его установку», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

Эракович сыграл за «Зенит» в четырёх матчах, не отметившись результативными действиями.