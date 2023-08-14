Тарханов не исключил повторения драки в матче «Зенита» и «Спартака»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Александр Тарханов не исключает повторения драки в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак». По мнению специалиста, конфликт футболистов может вспыхнуть из-за ошибок судьи.
«Большое количество пенальти в первых турах связано и с возросшим уровнем жесткости в игре защитников, и с уровнем арбитров. Если в одних ситуациях фиксируется игра рукой, в других нет… Квалификация судей должна быть высокой, чтобы определить, есть 11-метровый или нет.
Стоит ли игрокам «Спартака» и «Зенита» играть аккуратнее, чтобы игра не закончилась дракой? Судья должен держать всё в своих руках. Если он будет допускать ошибки в одну или другую сторону, то всё может быть. Судья может спровоцировать драку, а может и не спровоцировать», — приводит слова Тарханова «Спорт день за днём».
Напомним, в прошлом сезоне дракой игроков «Спартака» и «Зенита» закончился матч на групповом этапе Кубка России.
- 14 августа 2023
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