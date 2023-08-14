Игрок «Крыльев» Костанца: хотел бы получить паспорт России, если будет возможность
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил о желании получить паспорт гражданина Российской Федерации. Он признался, что самарский клуб уже обсуждал с ним такую перспективу. Напомним, Костанца перешёл в «Крылья Советов» в январе 2022 года.
«Клуб поговорил со мной о возможности получить российский паспорт. Для меня это не проблема. Если будет такая возможность, то хотел бы получить российский паспорт», — приводит слова Фернандо Костанцы Sport24.
Интересно, что бразилец Малком, который несколькими месяцами ранее получил паспорт РФ, уехал из чемпионата России в Саудовскую Аравию.
Ранее сегодня о желании получить российское гражданство заявил 19-летний нигерийский новичок «Сочи» Соломон Агбалака.
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