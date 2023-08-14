«Пари НН» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 19:30
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В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
14 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне чемпионата России «Пари Нижний Новгород» одержал две победы в матчах с «Ахматом». В гостях нижегородцы выиграли со счётом 3:1, дома — 3:2.
«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала три очка после трёх матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав одно очко. Лидирует «Краснодар» (12).
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