«Пари НН» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 19:30

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата России «Пари Нижний Новгород» одержал две победы в матчах с «Ахматом». В гостях нижегородцы выиграли со счётом 3:1, дома — 3:2.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала три очка после трёх матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав одно очко. Лидирует «Краснодар» (12).