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Кузнецов: не уверен, что Захарян потянет уровень в Испании. Сейчас у него наступил спад

Кузнецов: не уверен, что Захарян потянет уровень в Испании. Сейчас у него наступил спад
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Бывший игрок «Эспаньола» и ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

«Думаю, «Реал Сосьедад» — хороший вариант для Захаряна. Но я не уверен, что Арсен потянет уровень футбола там. Он точно не будет играть во всех матчах. Не знаю, нужно ли было ехать в Европу прямо сейчас.

Наш уровень футбола на данный момент точно не дотягивает до Европы, тем более до Испании. Последний год у Захаряна был неудачным. Первый сезон он провёл здорово, а потом наступил спад. Естественно, каждый футболист хочет уехать в Европу. Очень важно суметь закрепиться там. Желаю Арсену удачи в Испании», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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