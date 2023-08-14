Кузнецов: не уверен, что Захарян потянет уровень в Испании. Сейчас у него наступил спад

Бывший игрок «Эспаньола» и ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

«Думаю, «Реал Сосьедад» — хороший вариант для Захаряна. Но я не уверен, что Арсен потянет уровень футбола там. Он точно не будет играть во всех матчах. Не знаю, нужно ли было ехать в Европу прямо сейчас.

Наш уровень футбола на данный момент точно не дотягивает до Европы, тем более до Испании. Последний год у Захаряна был неудачным. Первый сезон он провёл здорово, а потом наступил спад. Естественно, каждый футболист хочет уехать в Европу. Очень важно суметь закрепиться там. Желаю Арсену удачи в Испании», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.