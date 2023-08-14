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«Вест Хэм» заинтересован в трансфере игрока «Аякса» Кудуса

«Вест Хэм» заинтересован в трансфере игрока «Аякса» Кудуса
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Лондонский «Вест Хэм» начинает первоначальные переговоры о подписании игрока амстердамского «Аякса» Мохаммеда Кудуса. Ганец является приоритетной целью на случай, если бразилец Лукас Пакета покинет «Вест Хэм» и уйдёт в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Кудус готов к переезду в Англию. «Молотобойцы» всё ещё ждут, чтобы обратиться к «Аяксу», так как сделка будет зависеть от трансфера Лукаса Пакета.

Ранее стало известно, что действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» хочет приобрести бразильского полузащитника «Вест Хэма» Пакета. По сообщениям СМИ, сумма трансфера может составить более € 100 млн. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Лукаса в € 45 млн.

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