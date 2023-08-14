Ван Дейк — о матче с «Челси»: принимаем эту ничью. Выиграть могла каждая из команд

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об игре 1-го тура АПЛ, в котором его команда в гостях сыграла вничью с «Челси» (1:1).
«Первые 20-25 минут были очень хороши как с мячом, так и без него, потом был отменённый гол.
Мы хорошо защищались, я считаю. И в целом это был очень неплохой матч, который мог качнуться в любую сторону. Принимаем эту ничью», — приводит слова ван Дейка BBC.
В матче 1-го тура «Челси» пропустил от «Ливерпуля» на 18-й минуте, однако уже спустя 19 минут защитник «синих» Аксель Дисаси восстановил равенство в счёте. Сразу после этого ещё один игрок обороны «аристократов», Бен Чилуэлл, забил гол в ворота мерсисайдцев, однако он был отменён из-за офсайда. Также из-за положения «вне игры» не засчитали гол вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на 29-й минуте.
- 14 августа 2023
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