Бубнов: быстрый гол пошёл «Зениту» на пользу, помог избежать «автобуса» у ворот «Факела»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Факел» (2:0).

«Сценарий матча легко читался. Понятно было, что «Зенит» будет больше владеть мячом и атаковать, а «Факел» будет действовать вторым номером, навязывая борьбу по всему полю. Неожиданностью только стал высокий от первой до последней минуты темп матча.

В первом тайме воронежская команда слишком много позволила соперникам у своих ворот. У хозяев было достаточно моментов, чтобы уже в первом тайме сделать игру. Но был забит только один гол, а это всегда скользкий счёт. «Факел» в любой момент мог спокойно свести игру к ничьей при помощи стандартных положений.

Быстрый гол пошёл «Зениту» на пользу. Он помог избежать «автобуса» у ворот воронежской команды. У гостей тяжёлое положение в турнирной таблице, так что им приходилось раскрываться. Гудиев в моменте со взятием ворот явно ошибся. Хочется спросить: «Ну куда ты пошёл?» Если уж и выходишь, то действуй до конца. А он неправильно рассчитал траекторию, что и привело к голу Сергеева.

Пара нападающих «Зенита» Кассьерра-Сергеев выглядела неплохо. Она помогла петербуржцам создать необходимое давление на половине соперника. После ухода Малкома сине-бело-голубые в этом компоненте стали выглядеть значительно слабее. Не исключено, что и со «Спартаком» Семак выпустит обоих форвардов одновременно. Скорее всего, в игре с красно-белыми будет только одно изменение. Барриос появится на поле после дисквалификации вместо Васильева», — приводит слова Бубнова Sportbox.