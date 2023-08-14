Кечинов: если «Спартак» не усилит игру в обороне, то даже за тройку будет тяжело бороться

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о проблемах красно-белых при игре у своих ворот.

Если «Спартак» не усилит игру в обороне, то первое место вряд ли займёт. В тройку, возможно, попадёт, но будет очень тяжело. Сейчас пойдут серьёзные матчи, и если красно-белые также будут играть в защите, то будут большие проблемы.

Я уверен, что они работают над усилением обороны, но пока получается со скрипом. Нужен качественный защитник, который бы своей игрой помогал молодым ребятам, подсказывал, чтобы они не теряли концентрацию. Есть, конечно, Джикия, но мы видим, что даже с ним проблемы никуда не делись. Они были и в прошлом сезоне, и сейчас, когда он выходит на поле. Поэтому будем надеяться, что команда решит эту проблему», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

В четырёх матчах чемпионата России «Спартак» пропустил семь мячей. Команда набрала девять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.