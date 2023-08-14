Романо: Арнаутович возвращается в «Интер» спустя 13 лет

Австрийский нападающий Марко Арнаутович перейдёт в миланский «Интер». Достигнуто соглашение о трансфере стоимостью € 10 млн, включая бонусы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, медицинские тесты должны состояться в конце этой недели. Форвард «Болоньи» согласовал личные условия контракта с «Интером» несколько недель назад и собирается вернуться в миланский клуб спустя 13 лет.

34-летний форвард уже выступал за «нерадзурри» на правах аренды из нидерландского клуба «Твенте» в сезоне-2009/2010. В составе «Интера» Марко стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Арнаутовича в € 5 млн.