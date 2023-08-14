Романо: Арнаутович возвращается в «Интер» спустя 13 лет
Поделиться
Австрийский нападающий Марко Арнаутович перейдёт в миланский «Интер». Достигнуто соглашение о трансфере стоимостью € 10 млн, включая бонусы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, медицинские тесты должны состояться в конце этой недели. Форвард «Болоньи» согласовал личные условия контракта с «Интером» несколько недель назад и собирается вернуться в миланский клуб спустя 13 лет.
34-летний форвард уже выступал за «нерадзурри» на правах аренды из нидерландского клуба «Твенте» в сезоне-2009/2010. В составе «Интера» Марко стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Арнаутовича в € 5 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2023
-
18:16
-
18:07
-
18:02
-
17:59
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:33
-
17:27
-
17:15
-
17:10
-
16:59
-
16:56
-
16:53
-
16:49
-
16:48
-
16:47
-
16:44
-
16:42
-
16:24
-
16:17
-
16:07
-
15:55
-
15:51
-
15:51
-
15:46
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:06
-
14:49
-
14:46
-
14:45
-
14:41
Партнерский контент