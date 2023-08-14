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«Барселона» планирует вернуться к варианту с арендой Феликса

«Барселона» планирует вернуться к варианту с арендой Феликса
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может перейти в «Барселону» на правах аренды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые находятся на связи с португальским форвардом ещё с июля. Однако каталонцы готовы подписать Феликса только в том случае, если кто-то из игроков атаки покинет клуб. Вингеры «блауграны» Ферран Торрес и Ансу Фати могут быть проданы в любой момент.

Отмечается, что «Барселона» рассматривает исключительно вариант с арендой 23-летнего футболиста.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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