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Бубнов: если к сентябрю Евсеев не исправит положение, то его дни в Воронеже сочтены

Бубнов: если к сентябрю Евсеев не исправит положение, то его дни в Воронеже сочтены
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе главного тренера «Факела» Вадима Евсеева.

«Интересная ситуация с Евсеевым. Если брать в расчёт исключительно результаты, то команда смотрится хуже, чем в прошлом сезоне. С Василенко она хотя бы брала очки. Сейчас же ноль очков и много пропущенных голов. Но по игре «Факел» выглядит относительно неплохо. Евсееву даже удаётся усиливать игру заменами. Маловероятно, что его снимут после этого поражения (0:2 в матче «Зенитом». — Прим. «Чемпионата»), но если к сентябрю он не исправит положение, то его дни в Воронеже сочтены», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Факел» Вадима Евсеева не набрал ни одного очка за четыре тура чемпионата России. Команда замыкает турнирную таблицу, занимая 16-е место.

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