«Девочка после жёсткого стыка встанет и побежит дальше». Плешкова — о женском футболе

Защитница ЦСКА Юлия Плешкова высказалась об уровне женского футбола в России и сравнила его с мужским.
«Думаю, что уровень женского футбола в России вырос, популяризация женского футбола в стране стала набирать обороты. Выросли интерес и внимание к игре. В чемпионате начало появляться больше команд, также игры стали проводиться на больших стадионах, улучшилось качество трансляций матчей. Важно, что женский футбол стал намного доступнее, и зрители его смотрят. В этом году появился у нас и VAR. Европа и мир? Тут, я думаю, даже можно и не сравнивать. Там намного раньше всё началось развиваться и вкладываться в женский футбол. Результат налицо. Но у нас много хороших подвижек, надеюсь, догоним и перегоним.
Отличия от мужского? Если не брать физические качества, то, наверное, мышлением и подходом к игровым ситуациям. Девочка после жёсткого стыка встанет и побежит дальше, а некоторые парни — некоторые, не все — позволят себе чуть поваляться. Про уровень: надеюсь, что к женскому футболу будут относиться так же, как к мужскому.
Девочки только рады и благодарны всем тем, кто вкладывает свой труд в развитие. Главное, чтобы это всё набирало обороты и не останавливалось. Пошла волна инвестиций в женский футбол, начиная с детских школ и академий для маленьких девочек, их становится больше, ведь футбольная школа важна с раннего детства», — приводит слова Плешковой ТАСС.
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