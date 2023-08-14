Защитник «Интера» Госенс переходит в «Унион Берлин» — Романо

«Интер» закрыл сделку с берлинским «Унионом» по трансферу защитника Робина Госенса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, немецкий клуб заплатит за игрока обороны около € 15 млн. 29-летний футболист уже отправился в Германию для прохождения медицинского обследования. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
Госенс выступает за «Интер» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 он провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о переходе форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича в «Интер».
- 14 августа 2023
-
19:49
-
19:49
-
19:33
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:22
-
18:16
-
18:07
-
18:02
-
17:59
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:33
-
17:27
-
17:15
-
17:10
-
16:59
-
16:56
-
16:53
-
16:49
-
16:48
-
16:47