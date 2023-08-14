Защитник «Интера» Госенс переходит в «Унион Берлин» — Романо

«Интер» закрыл сделку с берлинским «Унионом» по трансферу защитника Робина Госенса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, немецкий клуб заплатит за игрока обороны около € 15 млн. 29-летний футболист уже отправился в Германию для прохождения медицинского обследования. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Госенс выступает за «Интер» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 он провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о переходе форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича в «Интер».