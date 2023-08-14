«Факел» близок к подписанию полузащитника польского «Радомяка» Селе

Воронежский «Факел» рассматривает возможность подписания опорного полузащитника польского «Радомяка» Табо Селе, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, южноафриканский полузащитник ждёт оформления визы и вскоре вылетит в Россию на медосмотр и подписание контракта. Если переговоры пройдут гладко, то игрок разорвёт договор с поляками и перейдёт в «Факел» на правах свободного агента.

26-летний футболист находился в системе португальской «Бенфики» с лета 2017 года по лето 2018 года. За вторую команду клуба Табо сыграл шесть матчей. За основную сборную ЮАР Селе провёл четыре встречи.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 350 тысяч.