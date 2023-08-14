«Факел» близок к подписанию полузащитника польского «Радомяка» Селе
Поделиться
Воронежский «Факел» рассматривает возможность подписания опорного полузащитника польского «Радомяка» Табо Селе, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, южноафриканский полузащитник ждёт оформления визы и вскоре вылетит в Россию на медосмотр и подписание контракта. Если переговоры пройдут гладко, то игрок разорвёт договор с поляками и перейдёт в «Факел» на правах свободного агента.
26-летний футболист находился в системе португальской «Бенфики» с лета 2017 года по лето 2018 года. За вторую команду клуба Табо сыграл шесть матчей. За основную сборную ЮАР Селе провёл четыре встречи.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 350 тысяч.
Комментарии
- 14 августа 2023
-
19:49
-
19:49
-
19:33
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:22
-
18:16
-
18:07
-
18:02
-
17:59
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:33
-
17:27
-
17:15
-
17:10
-
16:59
-
16:56
-
16:53
-
16:49
-
16:48
-
16:47
Партнерский контент