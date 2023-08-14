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«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00
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В матче 1-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
14 августа 2023, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» дважды был сильнее сегодняшнего соперника в чемпионате Англии. Манкунианцы на выезде обыграли «волков» со счётом 1:0 в 18-м туре, а в 36-м — 2:0.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2022/2023 английской Премьер-лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага набрала 75 очков в 38 матчах. «Вулверхэмптон» финишировал на 13-м месте, заработав 41 очко. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).

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