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«Алания» обыграла московское «Торпедо» в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги

«Алания» обыграла московское «Торпедо» в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги
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Сегодня, 14 августа, состоялся матч 5-го тура между «Аланией» и «Торпедо». Игра проходила стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада во главе с арбитром Иваном Абросимовым. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени.

На 33-й минуте первого тайма владикавказцы вышли вперёд благодаря голу полузащитника Николая Гиоргобиани. Во втором тайме «Алания» смогла увеличить своё преимущество. Гол на свой счёт записал нападающий Ислам Машуков. Этот мяч стал последним в этой встрече. Итоговый результат — 2:0 в пользу хозяев.

После этой победы «Алания» поднялась на вторую строчку турнирной таблицы и имеет в своём активе 10 очков. Московское «Торпедо» расположилось на восьмом месте с пятью очками в своей копилке.

Россия - Мелбет Первая лига. 5-й тур
14 августа 2023, понедельник. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гиоргобиани – 33'   2:0 Машуков – 52'
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