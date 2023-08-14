Игрок «Арсенала» Тимбер выбыл на несколько месяцев
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Игрок лондонского «Арсенала» Юрриен Тимбер будет отсутствовать в течение следующих нескольких месяцев, поскольку первоначальное расследование показало, что у него травма передней крестообразной связки. Футболист подвергнется дополнительным обследованиям, сообщает De Telegraf.
Этим летом 22-летний защитник перешёл из амстердамского «Аякса» в «Арсенал», который заплатил за него € 40 млн. В составе «канониров» Тимбер успел принять участие в двух матчах и завоевать Суперкубок Англии. Игрок имеет на своём счету 15 матчей за основную сборную Нидерландов.
Контракт нидерландского футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Юрриена составляет € 42 млн.
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