«Пари НН» — «Ахмат»: Севикян открыл счёт на первой минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Пари Нижний Новгород» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первой минуте отличился нападающий «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян.

В прошлом сезоне чемпионата России «Пари Нижний Новгород» одержал две победы в матчах с «Ахматом». В гостях нижегородцы выиграли со счётом 3:1, дома — 3:2.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала три очка после трёх матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав одно очко. Лидирует «Краснодар» (12).