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Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Пари НН» — «Ахмат»: Севикян открыл счёт на первой минуте

«Пари НН» — «Ахмат»: Севикян открыл счёт на первой минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Пари Нижний Новгород» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
14 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Севикян – 1'

На первой минуте отличился нападающий «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян.

В прошлом сезоне чемпионата России «Пари Нижний Новгород» одержал две победы в матчах с «Ахматом». В гостях нижегородцы выиграли со счётом 3:1, дома — 3:2.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала три очка после трёх матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав одно очко. Лидирует «Краснодар» (12).

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