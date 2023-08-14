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Бензема помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Раед» в 1-м туре саудовской Про-Лиги

Бензема помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Раед» в 1-м туре саудовской Про-Лиги
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Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Раед» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» в Бурайде (Саудовская Аравия). «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 3:0.

На 58-й минуте счёт открыл нападающий гостей Абдерразак Хамдалла. Ему ассистировал Карим Бензема. На 73-й минуте полузащитник Игор Коронадо забил второй мяч «Аль-Иттихада» с передачи Ахмеда Бамасуда. Через шесть минут Коронадо оформил дубль. В стартовом составе гостей на поле вышли также Н'Голо Канте и Фабиньо.

«Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии. В сезоне-2022/2023 Про-Лиги команда набрала 72 очка после 30 матчей. «Аль-Раед» занял 10-е место в турнирной таблице, заработав 34 очка.

Саудовская Аравия - Про лига. 1-й тур
14 августа 2023, понедельник. 18:00 МСК
Аль-Раед
Бурайда
Окончен
0 : 3
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Хамдалла – 58'   0:2 Коронадо – 73'   0:3 Коронадо – 79'
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