Бензема помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Раед» в 1-м туре саудовской Про-Лиги
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Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Раед» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» в Бурайде (Саудовская Аравия). «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 3:0.
На 58-й минуте счёт открыл нападающий гостей Абдерразак Хамдалла. Ему ассистировал Карим Бензема. На 73-й минуте полузащитник Игор Коронадо забил второй мяч «Аль-Иттихада» с передачи Ахмеда Бамасуда. Через шесть минут Коронадо оформил дубль. В стартовом составе гостей на поле вышли также Н'Голо Канте и Фабиньо.
«Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии. В сезоне-2022/2023 Про-Лиги команда набрала 72 очка после 30 матчей. «Аль-Раед» занял 10-е место в турнирной таблице, заработав 34 очка.
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