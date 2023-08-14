«Пари НН» — «Ахмат»: Сулейманов забил второй мяч нижегородцев на 38-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Пари Нижний Новгород» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
14 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Севикян – 1' 2:0 Сулейманов – 38'
На 38-й минуте второй мяч нижегородцев забил нападающий Тимур Сулейманов.
На первой минуте счёт открыл нападающий «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян.
«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала три очка после трёх матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав одно очко. Лидирует «Краснодар» (12).
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