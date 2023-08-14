Зоран Тошич: Чалов — лидер ЦСКА, очень ценный игрок для РПЛ

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о нападающем армейцев Фёдоре Чалове.

«Чалов — лидер команды на поле, как и Акинфеев. Он довольно молод, но уже имеет огромный опыт выступлений за клуб. Трансфер в Европу? Он очень ценный игрок. Для ЦСКА это будет потеря. И для всего чемпионата. Наличие таких футболистов делает РПЛ более качественным чемпионатом. Но надо спрашивать у Чалова: что он хочет?» — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов принял участие в четырёх матчах своей команды. Он сумел записать в свой актив четыре забитых мяча. Примечательно, что все голы Чалов забил с пенальти. ЦСКА после четырёх туров имеет на своём счету девять очков и занимает третье место в турнирной таблице.