Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч с «Аль-Иттифаком»

В матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретятся «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Команды будут играть на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» в Эд-Даммаме (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку своей команды. Ранее он был заменён после полученной травмы в финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем» (2:1).

Стартовые составы команд:

«Аль-Иттифак»: Виктор, Тиссеран, Хатиб, Хендри, Аль-Хавсави, Аль-Гамди, Хаззази, Хендерсон, Аль-Гамди, Дембеле, Квайсон.

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Конан, Аль-Элевай, Аль-Фатиль, Аль-Бушал, Мане, Али, Аль-Хассан, Аль-Хайбари, Аль-Сулайхим, Гариб.

«Аль-Наср» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Иттифак» финишировал седьмым, заработав 37 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад» (72).