Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч с «Аль-Иттифаком»

В матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретятся «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Команды будут играть на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» в Эд-Даммаме (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку своей команды. Ранее он был заменён после полученной травмы в финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем» (2:1).
Стартовые составы команд:
«Аль-Иттифак»: Виктор, Тиссеран, Хатиб, Хендри, Аль-Хавсави, Аль-Гамди, Хаззази, Хендерсон, Аль-Гамди, Дембеле, Квайсон.
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Конан, Аль-Элевай, Аль-Фатиль, Аль-Бушал, Мане, Али, Аль-Хассан, Аль-Хайбари, Аль-Сулайхим, Гариб.
«Аль-Наср» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Иттифак» финишировал седьмым, заработав 37 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад» (72).
- 14 августа 2023
-
21:20
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:03
-
20:02
-
19:49
-
19:49
-
19:33
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:42
-
18:35
-
18:30