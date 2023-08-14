Голкипер Роберт Санчес высказался о дебюте за «Челси» в АПЛ

Голкипер «Челси» Роберт Санчес высказался о матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1).

«Было потрясающе выступать за «Челси», и болельщики встретили меня действительно хорошо, поэтому хочу поблагодарить их за приём.

Речь шла о том, чтобы войти в игровой ритм, но я чувствовал себя действительно уверенно, совсем не нервничал. С тех пор, как я присоединился неделю назад, я чувствовал, что все ребята по-настоящему приветливы со мной. Думаю, что мы провели хорошую игру с «Ливерпулем». Это было хорошее начало сезона, и нам было на что опираться.

На самом деле мы начали игру немного медленно, но, надо отдать должное ребятам, мы действительно повысили свой уровень – особенно во втором тайме. Мы хорошо владели мячом, создали несколько хороших моментов и могли одержать победу. Однако мы примем это к сведению и перейдём к следующей игре.

Пару дней назад мне сказали, что я начну игру. Это футбол, ты всегда должен быть готов, потому что всё может измениться очень быстро. Я хорошо тренировался с командой всю неделю и был готов к игре. До сих пор работать под руководством Маурисио (Почеттино. — Прим. «Чемпионата») было здорово, он потрясающий тренер, и с ним мы чувствуем себя большой семьёй. Он организовал этот процесс, и я так счастлив своим выбором перейти сюда, в «Челси», — приводит слова Санчеса официальный сайт «синих».