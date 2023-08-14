«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Маунт, Фернандеш, Гарначо, Антони, Рашфорд.

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Аит-Нури, Лемина, Гомеш, Сарабия, Нунеш, Нету, Кунья.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» дважды был сильнее сегодняшнего соперника в чемпионате Англии. Манкунианцы на выезде обыграли «волков» со счётом 1:0 в 18-м туре, а в 36-м — 2:0.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2022/2023 английской Премьер-лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага набрала 75 очков в 38 матчах. «Вулверхэмптон» финишировал на 13-м месте, заработав 41 очко. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).