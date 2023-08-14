Геннадий Орлов объяснил, почему «Спартак» не может стать чемпионом России
Поделиться
Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах московского «Спартака» выиграть Российскую Премьер-Лигу.
«Футбольная практика показывает: чемпион – тот, кто меньше всех пропустит. Всегда бывает так. Это как если строишь дом, надо сначала печку поставить. Оборона – это тыл. Пока «Спартак» не выстроит игру в обороне, они не будут достигать золотых медалей. Может, для «Зенита» и других команд это хорошо, но для «Спартака» плохо», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков после четырёх матчей. Лидирует «Краснодар» (12). В 5-м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом» 20 августа.
Комментарии
- 14 августа 2023
-
21:20
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:03
-
20:02
-
19:49
-
19:49
-
19:33
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:42
-
18:35
-
18:30
Партнерский контент