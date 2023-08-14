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Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ

Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ
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Комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о шансах «Спартака» и «Зенита» в матче 5-го тура чемпионата России.

«Я считаю, что фаворита в матче «Спартак» – «Зенит» нет. Шансы – 50 на 50. Но будет интересно. Мы знаем слабые стороны «Зенита» сейчас, как и «Спартака». Посмотрим, кто воспользуется этим больше. Опасность «Спартака» на втором этаже? Как раз Фернандес должен себя проявить при стандартах. Он может, неплохо играет головой», — сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30. Встреча пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Спартака».

Красно-белые набрали девять очков в четырёх стартовых турах и занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на шестом месте, имея в активе семь очков.

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