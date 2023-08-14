Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ

Комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о шансах «Спартака» и «Зенита» в матче 5-го тура чемпионата России.
«Я считаю, что фаворита в матче «Спартак» – «Зенит» нет. Шансы – 50 на 50. Но будет интересно. Мы знаем слабые стороны «Зенита» сейчас, как и «Спартака». Посмотрим, кто воспользуется этим больше. Опасность «Спартака» на втором этаже? Как раз Фернандес должен себя проявить при стандартах. Он может, неплохо играет головой», — сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30. Встреча пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Спартака».
Красно-белые набрали девять очков в четырёх стартовых турах и занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на шестом месте, имея в активе семь очков.
- 14 августа 2023
-
22:44
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:20
-
22:16
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:50
-
21:46
-
21:41
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:03
-
20:02