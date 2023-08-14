«Пари НН» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голам Севикяна и Сулейманова
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Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 2:0.
На первой минуте счёт открыл нападающий «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян. Ему ассистировал Николай Калинский. На 38-й минуте второй мяч нижегородцев забил нападающий Тимур Сулейманов.
«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Ахмат» находится на 11-й строчке, заработав три очка. Лидирует «Краснодар» (12).
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