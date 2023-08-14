Тренер «Торпедо» Клотет: в Москве каждый день как понедельник. Все постоянно спешат

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, с какими сложностями столкнулся после переезда в Москву.

«Первые два месяца были реально тяжёлыми. Создавалось ощущение, что в Москве каждый день понедельник. Не было ни дня, когда я ничего не делал. Плюс первое время жил в отеле: очень неудобно, до места тренировок было слишком далеко ездить. Не мог расслабиться.

На третий месяц я наконец снял себе небольшую квартиру неподалёку от «Лужников», появилось чувство дома. Там я могу отдохнуть, отключить голову. Это очень важно, потому что Москва — максимально интенсивный город. Все постоянно куда-то спешат. Сейчас я полностью адаптирован к темпу жизни: по выходным могу выйти на шоппинг или пообедать в ресторане», — приводит слова Клотета Sport24.

46-летний испанский специалист возглавил «Торпедо» в конце прошлого сезона-2022/2023.