Российская Премьер-Лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 14 августа, матчем «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» завершился 4-й тур Российской Премьер-Лиги.

Результаты матчей 4-го тура РПЛ:

«Урал» – «Спартак» — 3:2.

«Локомотив» – «Крылья Советов» — 1:1.

«Оренбург» – «Краснодар» — 0:2.

«Ростов» – «Рубин» — 3:0.

«Динамо» – «Балтика» — 2:0.

«Зенит» – «Факел» — 2:0.

ЦСКА – «Сочи» — 3:1.

«Пари Нижний Новгород» – «Ахмат» — 2:0.

Турнирную таблицу чемпионата России после четырёх туров возглавляет «Краснодар», набравший 12 очков. Второе место занимает екатеринбургский «Урал» (10), третье — московский ЦСКА (9). На четвёртой строчке находится московский «Спартак» (9), пятёрку замыкают самарские «Крылья Советов» (8). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (1) и воронежский «Факел» (0).