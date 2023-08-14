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Пономарёв: Ярошику нужно дать время, у него нет таких возможностей, как у Семака

Пономарёв: Ярошику нужно дать время, у него нет таких возможностей, как у Семака
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв порассуждал о результатах «Оренбурга» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Да, пока без побед, но сезон только начался. Ярошику определённо нужно дать время, он должен привыкнуть к тренерской работе в РПЛ. Да и нет у него таких возможностей, как, например, у Семака, которому могут купить без особых раздумий нескольких дорогостоящих легионеров.

Я считаю, что Ярошику в первую очередь следует наладить игру в обороне. Защита – это основа команды. Если он это сможет сделать, то результаты придут», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

После четырёх туров «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, набрав одно очко. В прошлом сезоне уральская команда по итогам чемпионата России расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице.

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