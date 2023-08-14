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«Ливерпуль» интересуется хавбеком «Реала» Тчуамени

«Ливерпуль» интересуется хавбеком «Реала» Тчуамени
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«Ливерпуль» планирует сделать предложение «Реалу» о покупке полузащитника Орельена Тчуамени. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, мерсисайдцы давно проявляют интерес к французскому хавбеку. Придать решимости представителям «Ливерпуля» может отказ от перехода в стан «красных» полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавии.

Отмечается, что «Реал» считает Тчуамени одним из ключевых футболистов и не намерен его отпускать. Сам игрок также не хочет покидать мадридский клуб.

В сезоне-2022/2023 Тчуамени провёл 47 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

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