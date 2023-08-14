Тренер «Торпедо» Клотет: я не из тех, кто отрабатывает два часа и уходит домой
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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, какой тренерский подход ему ближе всего.
«Есть документальный фильм про Нила Уорнока. Он часто приходил на тренировки только в четверг и в пятницу. Остальные дни отдыхал. И этот человек вывел больше всего клубов в АПЛ за всю историю. Значит, все методы могут работать.
Карпин говорил, что Микаэль Лаудруп приходил на два часа, отрабатывал и уходил домой? Про Лаудрупа-тренера скажу лишь одно: c середняком «Суонси» он выиграл Кубок английской лиги, а потом квалифицировался в Лигу Европы. При этом я понимаю, про что говорит Карпин. Мне близка его ментальность. Я не из тех, кто отрабатывает два часа и уходит домой», — приводит слова Клотета Sport24.
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