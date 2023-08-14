Игрок «Пари НН» Севикян: некорректно сравнивать меня с Марадоной и Рональдиньо

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Хорошие впечатления от игры, главное, что команда победила. Первые три тура у нас выдались не совсем удачными, не забивали, но главное, что прорвало. Поэтому очень рад победе. Первый гол оказался быстрым. Он всегда снижает напряжение, в любом случае мы не расслаблялись, понимали, что это только начало матча, и мы играли до конца, до последней секунды, поэтому победили в этом матче.

Мой дриблинг сравнили с Марадоной и Рональдиньо? Это игроки величайшего уровня, с ними просто сравнивать нельзя. Просто стараюсь показывать свои лучшие качества, но сравнивать себя с ними — некорректно», — сказал Севикян в эфире «Матч ТВ».

22-летний футболист забил гол и был признан лучшим в матче 4-го тура чемпионата России с «Ахматом», который завершился победой «Пари НН» со счётом 2:0.