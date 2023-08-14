Булыкин: через месяц адаптации Захаряну начнут давать шанс в «Реале Сосьедад»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу возможного перехода полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Молодым футболистам хочется покорять новые горизонты, международные арены. Думаю, Захарян после истории с «Челси» очень хотел уехать и попробовать себя в Европе. Если есть такой вариант, то почему нет? Я всегда за то, чтобы молодые ребята ехали в топ-чемпионаты, прогрессировали там и приносили этим пользу российскому футболу.

Готов ли Захарян к Ла Лиге? Футболисты РПЛ ко многим чемпионатам готовы. Но там нужно очень сильно мобилизоваться, потому что совсем другие условия, скорости, подготовка.

Думаю, после полугода адаптации все привыкают и могут хорошо играть. Поэтому я не вижу проблем для Захаряна. Максимум ему надо месяц-два, чтобы понять, что к чему, окрепнуть и начать себя показывать.

Вряд ли его будут сразу ставить в состав. Наверняка дадут адаптироваться, осмотреться, и на него будут смотреть. Где-то через месяц ему начнут давать шанс. А может быть, и раньше. Всё зависит от Захаряна и от того, как он будет проявлять себя на тренировках. Для европейского наставника именно работа на тренировках является показателем всего», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.