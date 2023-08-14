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«Вольфсбург» близок к покупке игрока «Ренна» Майера

«Вольфсбург» близок к покупке игрока «Ренна» Майера
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Немецкий «Вольфсбург» близок к заключению сделки с французским «Ренном» по Ловро Майеру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сумма трансфера составит € 30 млн. Сейчас назначены медицинские тесты, предстоит обсудить последние детали, и тогда сделка будет завершена. Это будет второе самое дорогое приобретение в истории клуба после Юлиана Дракслера.

25-летний хорватский полузащитник перешёл в «Ренн» летом 2021 года из загребского «Динамо» за € 12 млн. В составе французского клуба игрок провёл 79 матчей, в которых забил девять голов и отдал 15 результативных передач. За основную сборную Хорватии Ловро сыграл 22 матча, забил четыре мяча и отдал один ассист.

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