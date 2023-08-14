След Салаха и налог на гениальность. ХиТ#151

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и таймкоды:
00:09 – Привет, время!
02:45 – «Челси» и «Ливерпуль» без побед, но с новыми идеями.
26:28 – Странный состав «Арсенала» и даже поражение по xG.
37:21 – «Лейпциг» – крутой, но что творится с «Баварией»?
48:00 – 1001 пас «ПСЖ», подвисший Мбаппе.
01:01:22 – Мы впервые увидели такого Беллингема. И такой штрафной от «Реала»!
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Гриша каждый день пишет про АПЛ здесь!
Кирилл вспоминает, как видел игроков «Хетафе» в фильме Кустурицы
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