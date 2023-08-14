«Борнмут» активировал пункт о выкупе Адамса у «Лидса»

Английский «Борнмут» активировал пункт в контракте о выкупе полузащитника Тайлера Адамса из «Лидс Юнайтед» за € 23 млн, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в клубе с оптимизмом смотрят на перспективу сделки, поскольку на данном этапе игрок заинтересован в переходе.
Ранее стало известно, что «Челси» собирался приобрести 24-летнего игрока, однако отказался от этой идеи, поскольку решил сосредоточиться на подписании Кайседо и Лавии.
В прошлом сезоне Адамс провёл 28 матчей за «Лидс» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт американца с нынешним клубом действует до лета 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
- 14 августа 2023
-
22:44
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:20
-
22:16
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:50
-
21:46
-
21:41
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:03
-
20:02