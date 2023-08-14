«Борнмут» активировал пункт о выкупе Адамса у «Лидса»

Английский «Борнмут» активировал пункт в контракте о выкупе полузащитника Тайлера Адамса из «Лидс Юнайтед» за € 23 млн, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в клубе с оптимизмом смотрят на перспективу сделки, поскольку на данном этапе игрок заинтересован в переходе.

Ранее стало известно, что «Челси» собирался приобрести 24-летнего игрока, однако отказался от этой идеи, поскольку решил сосредоточиться на подписании Кайседо и Лавии.

В прошлом сезоне Адамс провёл 28 матчей за «Лидс» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт американца с нынешним клубом действует до лета 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.