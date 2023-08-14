Главный тренер «Торпедо» Клотет прокомментировал поражение от «Алании»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал поражение в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией» (0:2).

«Во-первых, мы играли против сильного соперника, «Алания» чувствует себя здесь очень комфортно. Мы выбрали вариант играть в высокий прессинг, чтобы создавать проблемы «Алании». Основная проблема сегодня заключалась в том, что мы продемонстрировали плохую реализацию тех моментов, которые мы создали. В первом тайме у нас было пять явных моментов: три удара в створ, два выхода один на один с голкипером. У «Алании» было всего шесть ударов, один в створ, и то рикошетом.

Но я хочу поздравить «Аланию» с победой, потому что сегодня они были очень эффективны. Нам нужно заглянуть внутрь себя, разобраться, почему мы не забиваем такие моменты, у нас множество шансов… Весь прошлый сезон и в начале этого сезона мы испытываем проблемы с реализацией. Особенно это чувствовалось в прошлой игре с «Соколом». Что касается позитивных моментов, у нас многие игроки получают шанс проявить себя, проводят достаточное количество минут на поле, чтобы показать себя. Мы будем анализировать их игру. Нам просто нужно научиться забивать свои моменты. Мы достаточно жёстко отыграли в защите. Тем не менее результат оказался таким», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».