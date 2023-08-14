«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура АПЛ

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» смог открыть счёт только на 76-й минуте игры. В составе манкунианцев отличился защитник Рафаэль Варан. Этот гол стал единственным в матче. Встреча завершилась минимальной победой хозяев — 1:0.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2022/2023 английской Премьер-лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага набрала 75 очков в 38 матчах. «Вулверхэмптон» финишировал на 13-м месте, заработав 41 очко. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).