Тимур Сулейманов высказался о возможном уходе из «Пари Нижний Новгород»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов высказался о возможном уходе из клуба, а также о победе в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Останусь в «Пари НН» или уйду? Это только мой агент знает. Хотя в данный момент не знает ничего ни он, ни я. Как агент решит этот вопрос, как клуб решит. Пока я не знаю. Ни в коем случае не обращаю на это внимания. Вот агент мне написал только что: «Умничка!» Он меня не напрягает этим, не грузит информацией по каким‑то переходам. У нас рабочая обстановка. Я в клубе, играю, забиваю. А дальше – как будет.

Какая атмосфера сейчас в команде после такого старта? Согласен, что результата не было. Просто у нас соперники непростые были. Так сложилось, что с «Ахматом» у нас положительная серия, сегодня выдавили из себя всё. Тренер сказал перед игрой, что нужно подниматься выше. Мы выполнили то, что он сказал.

Даст ли толчок эта победа? Предсказать не могу, но очень на это надеюсь. «Пари НН» — клуб, который движется всё выше и выше, поэтому, надеюсь, дальше всё будет положительно», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».