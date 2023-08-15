Лига чемпионов, 15 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 15 августа, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 15 августа (время начала — московское):
* указан счёт в противостоянии после первой встречи
Путь представителей лиг:
21:00. «Бачка-Топола» (Сербия) — «Брага» (Португалия) — 0:3;
21:30. «Серветт» (Прага, Чехия) — «Рейнджерс» (Украина) — 1:2;
21:30. «Штурм» (Австрия) — ПСВ (Нидерланды) — 1:4;
22:00. «Марсель» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 0:1.
Путь чемпионов:
20:00. «Арис» (Кипр) — «Ракув» (Польша) — 1:2;
20:00. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 2:1;
20:00. «Мольде» (Норвегия) — «КИ Класвик» (Фарерские острова) — 1:2;
21:00. «Галатасарай» (Турция) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 3:0;
21:00. «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «АЕК» (Греция) — 1-й матч.
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