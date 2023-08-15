Защитник «Аталанты» Демирал перейдёт в «Аль-Ахли» — Романо
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«Аль-Ахли» договорился с «Аталантой» о трансфере защитника Мериха Демирала. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в течение суток о переходе будет объявлено официально.
Сообщается, что два неназванный клуба английской Премьер-лиги хотели подписать турецкого защитника, однако «Аль-Ахли» опередил их, повторив условия финансового предложения.
В сезоне-2022/2023 на счету Демирала 30 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с бергамасками действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Демиралу со стороны «Интера».
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