Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» обыграл «Гранаду» в мачте 1-го тура Примеры

«Атлетико» обыграл «Гранаду» в мачте 1-го тура Примеры
Комментарии

Сегодня, 14 августа, состоялся матч 1-го тура испанской Примеры между мадридским «Атлетико» и «Гранадой». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск.

В самом начале встречи капитан «Атлетико» Коке получил повреждение. Полузащитник не смог продолжить игру и был заменён на седьмой минуте. Под занавес тайма, на 45+4-й минуте, испанский нападающий Альваро Мората вывел хозяев вперёд. Гости не нанесли ни одного удара за первую половину матча.

Во втором тайме «Гранада» активизировалась и смогла сравнять счёт. На 62-й минуте забил форвард Самуэль Омородион. Однако уже через пять минут нидерландский футболист Мемфис Депай дальним ударом вернул хозяевам лидерство в матче. А в самом конце игры, на 90+8-й минуте, испанский полузащитник Маркос Льоренте установил окончательный счёт — 3:1 в пользу мадридского клуба.

Испания - Примера. 1-й тур
14 августа 2023, понедельник. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Гранада
Гранада
1:0 Мората – 45+4'   1:1 Omorodion – 62'   2:1 Депай – 67'   3:1 М. Льоренте – 90+8'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023