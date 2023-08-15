«Атлетико» обыграл «Гранаду» в мачте 1-го тура Примеры

Сегодня, 14 августа, состоялся матч 1-го тура испанской Примеры между мадридским «Атлетико» и «Гранадой». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск.

В самом начале встречи капитан «Атлетико» Коке получил повреждение. Полузащитник не смог продолжить игру и был заменён на седьмой минуте. Под занавес тайма, на 45+4-й минуте, испанский нападающий Альваро Мората вывел хозяев вперёд. Гости не нанесли ни одного удара за первую половину матча.

Во втором тайме «Гранада» активизировалась и смогла сравнять счёт. На 62-й минуте забил форвард Самуэль Омородион. Однако уже через пять минут нидерландский футболист Мемфис Депай дальним ударом вернул хозяевам лидерство в матче. А в самом конце игры, на 90+8-й минуте, испанский полузащитник Маркос Льоренте установил окончательный счёт — 3:1 в пользу мадридского клуба.