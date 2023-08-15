Невилл: нереалистично и резко говорить, что «Манчестер Юнайтед» должен бороться за титул

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл высказался по поводу шансов клуба на титул в этом сезоне АПЛ.

«Найдутся те, кто скажет, что «Манчестер Юнайтед» сейчас должен бороться за титул. Но на самом деле, глядя на то, где находится «Арсенал» и как они усилились этим летом, а также на то, насколько зарекомендовал себя «Манчестер Сити», я думаю, что было бы нереалистично и резко говорить, что «Манчестер Юнайтед» должен бороться за титул», — приводит слова Нэвилла Dailly Mail со ссылкой на Sky Sports.

В это трансферное окно клуб из Манчестера пополнился полузащитником Мэйсоном Маунтом, голкипером Андре Онана и нападающим Расмусом Хойлунном.

В матче 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл на своём поле «Вулверхэмптон» со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник хозяев Рафаэль Варан.