Агент Гурцкая рассказал, чья отставка будет первой в РПЛ в новом сезоне

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что грозненский «Ахмат» может уволить российского специалиста Сергея Ташуева.
«Прилетел тут свежий инсайд, что отставка Ташуева будет первой отставкой в РПЛ в этом сезоне», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
«Ахмат» с тремя очками в активе занимает 11‑е место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненцы проиграли 5 из 6 матчей с начала сезона.
В прошлом сезоне команда Сергея Ташуева финишировала на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Сергей Ташуев возглавил грозненцев после ухода из клуба Андрея Талалаева. Андрей Талалаев покинул «Ахмат» в сентябре прошлого года, а через месяц возглавил московское «Торпедо». С чёрно-белыми российский специалист проработал до марта 2023 года, а уже в апреле возглавил «Химки».
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