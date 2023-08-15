Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик ответил на обвинения в расизме

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик высказался о том, что его обвиняли в расизме.
«Всё началось с того, что нашли мои видео. Первое видео было, где мне было 15 лет, другое — два года назад, в котором мы пели песню. Из меня сделали расиста… Я приезжаю в другую страну, всё тяжело и просто начинается с того, что находят какое-то видео. До этого всем всё было нормально, а вот когда я перешел, (в «Челси» — прим.) это стало ненормальным. И таких примеров было очень много», — сказал Мудрик на YouTube-канале Бомбардир.
Напомним, Мудрик подвергся обвинениям в расизме из-за песни, которую он исполнил для летом 2022 года. Украинец исполнил трек исполнителя Lil Baby под названием «Freestyle», в котором неоднократно используется слово «нигер».
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале
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