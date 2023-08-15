Испания – Швеция: во сколько матч 1/2 финала ЖЧМ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 августа, пройдёт первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встретятся национальные команды Испании и Швеции.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей.

1/4 финала. 15 августа, вторник

Испания — Швеция — 11:00 мск

В предыдущем раунде плей-офф команда Швеции обыграла Японию со счётом 2:1, а Испания с таким же результатом в дополнительное время оказалась сильнее Нидерландов.

В другом полуфинале встретятся сборные Австралии и Англии. В четвертьфинале австралийки обыграли французок, а англичанки победили команду Колумбии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.