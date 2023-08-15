Испания – Швеция: во сколько матч 1/2 финала ЖЧМ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 15 августа, пройдёт первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встретятся национальные команды Испании и Швеции.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей.
1/4 финала. 15 августа, вторник
Испания — Швеция — 11:00 мск
В предыдущем раунде плей-офф команда Швеции обыграла Японию со счётом 2:1, а Испания с таким же результатом в дополнительное время оказалась сильнее Нидерландов.
В другом полуфинале встретятся сборные Австралии и Англии. В четвертьфинале австралийки обыграли французок, а англичанки победили команду Колумбии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.
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